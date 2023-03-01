Торговля РФ с 1 марта должна передавать в систему маркировки сведения о продаже упакованной воды

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Требования об обязательной передаче в систему маркировки сведений о выводе из оборота упакованной воды при розничной продаже через кассы вступают в силу в РФ с 1 марта 2023 года.

Это новый этап маркировки упакованной воды, который предусматривает сканирование кодов маркировки при продаже и поступление сведений о продажах в систему "Честный знак". Правила маркировки воды утверждены постановлением правительства от 31 мая 2021 года.

Как сообщил "Интерфаксу" президент Союза производителей соков, воды и напитков (Союзнапитки) Максим Новиков, члены союза провели все необходимые процедуры для запуска следующего этапа маркировки и сканирования кода на кассе.

В то же время он заявил, что "ключевым риском остается вопрос возможных сбоев в программном обеспечении и корректности работы кассового оборудования". "Поэтому мы рассчитываем, что интеграторы, оператор маркировки и представители торгового звена заранее проработали и учли все технические нюансы и выбытие продукции на кассах стартует в штатном режиме", - сказал он.

В свою очередь, Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) в пресс-релизе заявила, что крупнейшие торговые сети РФ, входящие в это объединение, полностью готовы к продаже маркированной воды.

"Торговые сети-члены АКОРТ имеют огромный опыт работы с маркированными товарами. В их числе - молочная продукция, табак и другие, всего более пяти категорий. Все процессы уже настроены и сети готовы корректно передавать информацию об обороте маркированной воды, - заявила сопредседатель комитета по цифровым инициативам АКОРТ Анна Орлова, процитированная в пресс-релизе. - Отдельные компании уже выводят такую продукцию из оборота в соответствии с новой процедурой. Никаких задержек при продаже напитков с 1 марта мы не прогнозируем".

Цифровая маркировка упакованной воды введена в России с 2021 года. Участники рынка минеральной и питьевой воды начали регистрироваться в системе маркировки "Честный знак" с 1 сентября 2021 года. С 1 декабря 2021 года началась обязательная маркировка минеральной воды, с 1 марта 2022 года обязательной стала маркировка и всей остальной воды. С 1 ноября 2022 года бизнес обязан передавать данные о движении маркированной воды через электронный документооборот.

По данным Росстата, в 2022 году производство упакованной минеральной и питьевой воды (без сахара) составило 16,3 млрд бутылок (0,5 литра), что на 5,4% меньше показателя 2021 года.

Согласно данным Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы маркировки в РФ), лидером по производству минеральной воды в 2022 году стал Ставропольский край, где было произведено 425,6 млн литров. Немногим меньше выпустили в Карачаево-Черкесии (402,1 млн литров). Крупными производителями также являются Краснодарский край (70,7 млн литров), Дагестан (63,5 млн литров), Северная Осетия (54,8 млн литров).

С 1 апреля 2023 года в РФ начнется цифровая маркировка пива и слабоалкогольных напитков. С этой датой обязательной станет маркировка продукции в кегах, с 1 октября 2023 года - в стеклянной и ПЭТ-таре, с 15 января 2024 года - в прочей упаковке.