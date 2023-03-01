Закон о побочных продуктах животноводства вступает в РФ в силу 1 марта

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Закон "О побочных продуктах животноводства и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" вступает в силу в РФ с 1 марта.

Он был принят Госдумой 28 июня 2022 года, одобрен Советом Федерации 8 июля, подписан президентом 14 июля.

Цель закона - повышение эффективности вовлечения побочных продуктов животноводства (навоз, помет, подстилка, стоки) в сельхозпроизводство, в том числе для обеспечения воспроизводства плодородия земель сельхозназначения.

Закон вводит новые понятия: "вторичные ресурсы" и "вторичное сырье", "побочный продукт". Складирование побочных продуктов производства должно осуществляться с соблюдением требований законодательства об охране окружающей среды и в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Основанием для принятия закона послужила правовая неопределенность, возникшая в 2015 году в связи с изменениями законодательства о лицензировании, а именно - при толковании норм закона "Об отходах производства и потребления" в части обращения с навозом и пометом. В законодательстве определено, что отходом являются вещества или предметы, которые удаляются, или, иными словами, не используются или не могут использоваться в хозяйственной деятельности. Однако в сельхозорганизациях навоз и помет не удаляются, а используются в качестве сырья для производства ценного органического удобрения.

По оценке экспертов Национальной мясной ассоциации, спрос на органические удобрения в мире на фоне резкого подорожания минеральных удобрений и их дефицита будет расти.

После подписания закона правительство приняло постановление "Об утверждении требований к обращению побочных продуктов животноводства". Оно также вступает в силу 1 марта 2023 года и рассчитано до 1 марта 2029 года. Документ устанавливает требования к хранению, обработке, переработке, транспортировке, реализации и использованию побочных продуктов животноводства в сельхозпроизводстве. Бизнесу предоставлена возможность принимать решение об отнесении навоза и помета к побочным продуктам или отходам, это избавит предпринимателей от финансовых рисков, связанных с нарушением природоохранного законодательства.

Правительство также утвердило распоряжение "О перечне нарушений требований к обращению побочных продуктов животноводства, в результате которых побочные продукты животноводства признаются отходами". Документ определяет шесть нарушений требований к хранению, обработке, переработке, транспортировке и продаже побочных продуктов животноводства, контроль за соблюдением отнесен к полномочиям Россельхознадзора.

Как сообщал ранее Минсельхоз, в настоящее время животноводческие предприятия проектируются и строятся с учетом минимизации негативного воздействия на окружающую среду. Их эксплуатация не допускается без одновременного ввода в действие систем удаления, хранения и переработки образуемых при содержании животных веществ.

По экспертным оценкам, общий объем навоза и помета, образуемого в результате содержания сельскохозяйственных животных, в хозяйствах всех категорий РФ (сельхозорганизации, фермеры, личные подсобные хозяйства) составляет около 300 млн тонн в год, в том числе в сельхозорганизациях (без учета выгульного и отгонного скотоводства) - около 180 млн тонн. Для обеспечения воспроизводства гумуса в пахотных почвах страны потребность в органических удобрениях составляет порядка 800 млн тонн в год, однако их применение в последние годы не превышает 20-25% от потребности.