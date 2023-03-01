Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:28

Добровольцы смогут бесплатно лечиться в военно-медицинских организациях РФ

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Участники добровольческих формирований смогут бесплатно лечиться в военно-медицинских частях и организациях России, а также получать лекарства и медицинские изделия, заявил премьер РФ Михаил Мишустин.

"Подписано постановление, которое дает возможность участникам добровольческих формирований, а таких у нас немало, получать бесплатную помощь в военно-медицинских частях и организациях", - сказал он в среду на заседании координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил РФ.

По словам главы правительства, "там же им могут быть предоставлены лекарства и при необходимости - медицинские изделия".

Михаил Мишустин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

МВД разъяснило новые правила езды на электросамокатах

МВД разъяснило новые правила езды на электросамокатах

В Минфине назвали главный барьер на пути инвестиций из-за рубежа

В Минфине назвали главный барьер на пути инвестиций из-за рубежа

Бывший высокопоставленный офицер ФТС Кизлык приговорен к 10 годам колонии

Поправки о дискредитации любых участников СВО предусматривают до 7 лет колонии

Поправки о дискредитации любых участников СВО предусматривают до 7 лет колонии

Юрлиц могут обязать предоставить российским инвесторам "замещающие" бонды до конца года

Юрлиц могут обязать предоставить российским инвесторам "замещающие" бонды до конца года
Военная операция на Украине

Военные РФ сообщили о предотвращении массированной атаки дронов ВСУ на объекты Крыма

Роскомнадзор заблокировал фотобанк Shutterstock из-за "деструктивных материалов"

Роскомнадзор заблокировал фотобанк Shutterstock из-за "деструктивных материалов"

Россиянам разрешили посещать Китай с тестом на антиген вместо ПЦР

Пандемия коронавируса

Глава Роспотребнадзора не видит доказательств происхождения COVID-19 из лаборатории в КНР

Военная операция на Украине

Федеральное казначейство проверяет расходы Минобороны в рамках СВО

Федеральное казначейство проверяет расходы Минобороны в рамках СВО
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });