Добровольцы смогут бесплатно лечиться в военно-медицинских организациях РФ

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Участники добровольческих формирований смогут бесплатно лечиться в военно-медицинских частях и организациях России, а также получать лекарства и медицинские изделия, заявил премьер РФ Михаил Мишустин.

"Подписано постановление, которое дает возможность участникам добровольческих формирований, а таких у нас немало, получать бесплатную помощь в военно-медицинских частях и организациях", - сказал он в среду на заседании координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил РФ.

По словам главы правительства, "там же им могут быть предоставлены лекарства и при необходимости - медицинские изделия".