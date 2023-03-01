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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:28

Суд в Москве рассмотрит дело о вымогательстве денег у Тины Канделаки и ее мужа

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Дело о вымогательстве у топ-менеджера "Ростеха" Василия Бровко и его жены - телеведущей Тины Канделаки - передано в московский суд, сообщили в Генпрокуратуре России в среду.

"В Генеральной прокуратуре РФ утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Алексея Слободенюка, Евгения Москвина и Владислава Малушенко. Они обвиняются по п. "а" ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство)", - говорится в сообщении, размещенном в телеграм-канале надзорного ведомства.

По версии следствия, Слободенюк, Москвин и Малушенко, "являясь фактическими владельцами и администраторами Telegram-каналов "Проект Сканер" и "Riddle", объединились в организованную группу" с целью вымогательства денег у знаменитостей под угрозой распространения в интернете "порочащих их сведений".

"С этой целью соучастники в указанных Telegram-каналах опубликовали статьи о директоре по особым поручениям госкорпорации "Ростех" Василии Бровко и его супруге Тинатин Канделаки, негативно освещающие их работу и личную жизнь", - отметили в ведомстве.

После этого они потребовали у Бровко через его помощника передать им 470 тыс. рублей за удаление данной информации, угрожая размещением новых порочащих их сведений.

Уголовное дело будет направлено для рассмотрения в Хамовнический районный суд Москвы, добавили в Генпрокуратуре.

Ростех Василий Бровко Генпрокуратура РФ Тина Канделаки
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