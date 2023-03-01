Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:47

Путин в феврале сохранил лидерство по количеству упоминаний в российских СМИ

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин по итогам февраля вновь возглавил рейтинг самых упоминаемых в прессе персон - в прошедшем месяце он упоминался 299 692 раза в материалах российских СМИ политической и финансово-экономической направленности, свидетельствуют данные "Системы комплексного анализа новостей" (СКАН), созданной "Интерфаксом".

Второе и третье места с большим отставанием от лидера занимают президент США Джо Байден (72 508 ссылок) и его украинский коллега Владимир Зеленский (72 506 упоминаний).

Далее места распределились следующим образом: на четвертом месте мэр Москвы Сергей Собянин (45 437 упоминаний), на пятом - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков (35 154), на шестом - глава МИД РФ Сергей Лавров (30 328), на седьмом - президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (27 442), губернатор Подмосковья Андрей Воробьев - на восьмом (26 805), премьер РФ Михаил Мишустин - на девятом (25 677).

Замыкает "десятку" самых упоминаемых персон по версии СКАН белорусский лидер Александр Лукашенко, у него 21 143 упоминания в СМИ.

Значение рейтинга определяется по количеству документов с упоминанием той или иной персоны за указанный период, поступивших в СКАН из центральных и региональных СМИ, информационных агентств, специализированных и отраслевых изданий, ТВ и радио, интернет-сайтов.

СКАН - продукт Международной информационной группы "Интерфакс" - обеспечивает пользователей оперативной информацией и доступом к электронным архивам СМИ, предоставляет уникальную возможность мониторинга и анализа текстовой информации.

В настоящее время СКАН анализирует 64 865 ресурсов. В феврале в систему добавлено 365 новых источников.

СКАН
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Военная операция на Украине

СМИ сообщили о переговорах двух женевских посредников с Киевом и Москвой

МВД разъяснило новые правила езды на электросамокатах

МВД разъяснило новые правила езды на электросамокатах

В Минфине назвали главный барьер на пути инвестиций из-за рубежа

В Минфине назвали главный барьер на пути инвестиций из-за рубежа

Бывший высокопоставленный офицер ФТС Кизлык приговорен к 10 годам колонии

Поправки о дискредитации любых участников СВО предусматривают до 7 лет колонии

Поправки о дискредитации любых участников СВО предусматривают до 7 лет колонии

Юрлиц могут обязать предоставить российским инвесторам "замещающие" бонды до конца года

Юрлиц могут обязать предоставить российским инвесторам "замещающие" бонды до конца года
Военная операция на Украине

Военные РФ сообщили о предотвращении массированной атаки дронов ВСУ на объекты Крыма

Роскомнадзор заблокировал фотобанк Shutterstock из-за "деструктивных материалов"

Роскомнадзор заблокировал фотобанк Shutterstock из-за "деструктивных материалов"

Россиянам разрешили посещать Китай с тестом на антиген вместо ПЦР

Пандемия коронавируса

Глава Роспотребнадзора не видит доказательств происхождения COVID-19 из лаборатории в КНР

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });