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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:47

Ростовская АЭС в январе-феврале снизила выработку электроэнергии на 26% из-за ремонта

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Ростовская АЭС в январе-феврале 2023 года выработала 4,511 млрд кВт.ч. электроэнергии, что на 26% меньше по сравнению с показателем аналогичного периода 2022 года, сообщает управление информации и общественных связей атомной станции.

Как сообщили "Интерфаксу" в управлении информации и общественных связей атомной станции, снижение показателей выработки электроэнергии связано с плановыми предупредительными ремонтами энергоблоков №3 и №2. "Снижение показателей связано с тем, что (осуществлялась - ИФ) выработка не четырьмя, а тремя энергоблоками. Снижения мощностей не было", - сказали в управлении.

Согласно пресс-релизу, в феврале текущего года станция выработала 2,15 млрд кВт.ч электроэнергии, план перевыполнен на 2%.

В настоящее время энергоблоки №1, №3, №4 Ростовской атомной станции работают в штатном режиме по диспетчерскому графику нагрузки. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации нет.

Как сообщалось, энергоблок N3 Ростовской АЭС, 1 декабря 2022 года остановленный для проведения планово-предупредительного ремонта, был включен в сеть 9 февраля, 10 февраля реакторная установка выведена на уровень мощности 100%.

С 11 февраля остановлен энергоблок №2 для проведения планово-предупредительного ремонта.

Как сообщалось, Ростовская АЭС в 2022 году увеличила выработку электроэнергии на 10,5% - до 35,046 млрд кВт.ч. План ФАС на текущий год - 32,279 млрд кВт.ч.

Ростовская АЭС расположена на берегу Цимлянского водохранилища в 13,5 км от Волгодонска. На станции эксплуатируются реакторы типа ВВЭР-1000 с установленной мощностью 1 ГВт. Энергоблок №1 введен в промышленную эксплуатацию в 2001 году, №2 - в 2010 году, №3 - в 2015 году, №4 - в 2018 году.

Ростовская АЭС
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