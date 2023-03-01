Госдума планирует заслушать отчет Счетной палаты 16 марта

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Госдума планирует заслушать годовой отчет о работе Счетной палаты на пленарном заседании в четверг, 16 марта, сообщил "Интерфаксу" источник в парламенте.

"Совет Думы согласился с предложениями комитета по контролю о подготовке к рассмотрению Госдумой вопроса об отчете о работе Счетной палаты РФ в 2022 году. Отчет будет заслушан 16 марта на пленарном заседании. До этого отчет будет обсуждаться на заседаниях в комитетах Госдумы с участием аудиторов Счетной палаты", - сказал собеседник агентства.

Он также напомнил, что в рамках подготовки рассмотрения Госдумой отчета правительства РФ о результатах его деятельности за 2022 год комитеты проведут встречи с профильными министрами, а фракции представят свои вопросы.

Как сообщалось, отчет правительства запланирован в промежуток с 21 по 23 марта. Точная дата будет определена позднее.