Путин посетит Северо-Кавказский федеральный округ

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в четверг совершит рабочую поездку в Северо-Кавказский федеральный округ и посетит Центр знаний "Машук", где состоится торжественная церемония открытия Года педагога и наставника, сообщила пресс-служба Кремля.

Президент вручит государственные награды педагогам, воспитавшим учеников, получивших звание Героя Российской Федерации во время выполнения боевых задач в Чеченской Республике, Сирии и в ходе специальной военной операции на Украине, и встретится с участниками пилотной образовательной программы "Школа наставника".

Также глава государства проведет рабочую встречу с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым.