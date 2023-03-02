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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:47

Рубль утром стабилен относительно доллара и юаня в ожидании новых стимулов к движению

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Доллар США немного колеблется, юань стабилен на Московской бирже на старте торгов в четверг, рубль не меняется в ожидании новых стимулов к движению.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 75,2975 руб./$1 (+14,75 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 4,62 коп. выше уровня действующего официального курса.

Китайский юань снизился на Московской бирже на 0,1 коп. - до 10,908 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль в четверг утром остается стабильным, поскольку отсутствуют яркие факторы, способные повлиять на его поведение. Нефтяные котировки не изменились, мировые рынки капитала меняются разнонаправленно, причем с минимальной динамикой.

В то же время, участники внутреннего рынка в целом уже отреагировали на санкционную повестку, поэтому этот фактор не оказывает на нацвалюту решающего влияния. Но укреплению рубля при этом мешает ухудшение бюджетных показателей, вызванное, в том числе, заметным уменьшением экспортных доходов после введения большого числа санкций в отношении российской нефтегазовой отрасли со стороны западных стран.

Россия сокращает добычу нефти в марте, исходя из принципа, подразумевающего отсутствие задачи продавать по любой цене ради объема, заявил первый замминистра энергетики РФ Павел Сорокин на заседании Валдайского клуба в среду.

"Нет задачи продавать нефть любой ценой ради объема. Потому что есть определенные нерыночные ограничения и попытка их как-то укоренить. Россия непросто не согласна с этим, но мы считаем, что это сверхдеструктивный элемент для мировой экономики", - сказал он.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $84,33 за баррель, что на 0,02% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена апрельских фьючерсов на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $77,69 за баррель, не изменившись относительно итогового значения предыдущей сессии.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона на утренних торгах в четверг не показывают единой динамики: японский Nikkei 225 снижается на 0,08%, китайский CSI300 подрастает на 0,05%, гонконгский Hang Seng теряет 0,56%, южнокорейский Kospi растет на 0,93%, австралийский индекс S&P/ASX 200 снижается на 0,02%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 теряет 0,34%.

Американские фондовые индексы изменились разнонаправленно. Dow Jones Industrial Average незначительно поднялся по итогам торгов в среду, S&P 500 и Nasdaq Composite снизились и завершили сессию на минимумах с января.

Трейдеры оценивали статданные по экономике США, очередные "ястребиные" заявления руководителей Федеральной резервной системы (ФРС), а также отчетность компаний, в том числе, сразу нескольких ритейлеров.

Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в феврале увеличился до 47,7 пункта с 47,4 пункта месяцем ранее, сообщил в среду Институт управления поставками (ISM). Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economic, предполагал повышение индекса до 48 пунктов. Значение индикатора ниже 50 пунктов говорит о спаде активности в секторе. Индекс остается ниже этой отметки уже четыре месяца подряд.

Несмотря на охлаждение экономики США, а также сигналы снижения ценового давления, время для смены курса американским ЦБ еще не пришло, считает президент Федерального резервного банка (ФРБ) Атланты Рафаэль Бостик.

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