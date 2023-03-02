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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:12

В РФ уже в этом году может появиться должность наставника

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Должность наставника планируется закрепить в российском законодательстве уже в этом году, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

"Наставничество сегодня требует закрепления и в нормативных документах. Чтобы те, кто является наставниками, могли и работать, имели трудовую книжку, и дополнительная зарплата была за наставничество. Для этого в профессиональной квалификации нужно ввести именно должность наставника. Мы обязательно это сделаем", - сказал Кравцов на открытии Года педагога и наставника.

Он добавил, что необходимо четко определить, кто является наставником, обещал реализовать законодательное закрепление наставничества в текущем году.

Сергей Кравцов Минпросвещения
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