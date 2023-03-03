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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:23

Сторонник ИГ осужден на 19 лет за подготовку теракта в здании суда московского региона

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Военный суд приговорил к 19 годам колонии сторонника запрещённой в РФ террористической организации "Исламское госудрство", готовившего теракт в здании суда в столичном регионе, сообщает в пятницу управление ФСБ по Москве и Московской области.

"Решением Второго Западного окружного военного суда Магомедов (...) приговорен к 19 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сообщили в УФСБ. Приговор вступил в законную силу.

По данным управления, Магомедов "поддерживая контакты через социальные сети с эмиссарами МТО "ИГИЛ", находящимися за пределами Российской Федерации, прошёл дистанционное обучение по сборке СВУ, приобрел компоненты для его изготовления и готовился к совершению теракта в одном из зданий суда Московского региона".

"В момент приготовления СВУ в арендованной квартире Магомедов К.М. был задержан сотрудниками управления (ФСБ - ИФ), где в ходе обыска обнаружены взрывчатые вещества, элементы поражения в виде шурупов, сотовый телефон для приведения СВУ в действие, а также схемы подхода к зданию суда", - сообщили в УФСБ.

Там добавили, что в результате оперативных мероприятий и следственных действий "причастность Магомедова к совершению преступлений доказана".

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