Томские предприятия леспрома останавливают заводы из-за логистических проблем

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Проблемы с экспортом лесоматериалов из Томской области в азиатские страны вынуждают крупные предприятия региона приостанавливать производство, сообщил журналистам вице-губернатор региона Андрей Кнорр.

По его словам, из-за низкой скорости прохождения вагонов с лесной продукцией через ближайший пункт пропуска в Курганской области и удаленности самого пункта у томскиъ предприятий затоварены склады с продукцией.

При этом, по его информации, лесопереработчики региона замораживают свои инвестиционные проекты. В частности, были заморожены проекты ООО "Монолит-строй" (завод "Латат"), которое после ввода завода OSB-плит планировало построить завод по производству карбамидоформальдегидного концентрата (КФК) и березовой фанеры.

"О развитии (предприятий - ИФ) вам никто не скажет. Все проекты развития, в том числе "Латата", которые планировались, они на сегодня приостановлены и заморожены, пока не прояснится логистика, связанная с переходами", - сказал Кнорр, добавив, что открытие пунктов пропуска решило проблемы только для предприятий ЛПК из европейской части России.

Из-за заполненности складов приостановил работу завод одного из крупнейших предприятий ЛПК региона - ООО "Томлесдрев". Также временно не работает завод лесопиления Асиновского ЛПК (управляется АО "РусКитИнвест" - СП двух китайских компаний) на востоке области.

"У нас одно из производств на "Томлесдреве" - один из заводов по производству ДСП - остановился. Это связано в целом с нарушением логистики, переориентированием ее", - сказал Кнорр.

Как уточнила "Интерфаксу" замгендиректора "Томлесдрева" Надежда Боцман, остановлена одна из двух линий по производству ДСП. Кроме того, проблемы с отгрузками действительно существуют, при этом партнеры компании не отказываются от сотрудничества.

"Да, проблема с отгрузкой в Казахстан существует, однако в настоящее время ведутся работы по разрешению этой ситуации, уверены, что в ближайшее время этот вопрос снимется. Мы в этом уверены. Наши партнеры с пониманием относятся к возникшей проблеме, отказов от сотрудничества с нашей компанией нет", - сказала Боцман.

По мнению вице-губернатора, для решения проблем с логистикой необходимо увеличить скорость прохождения вагонов с лесопродукцией, в том числе с помощью IT-технологий, а также принять необходимые межправительственные решения.

В ноябре 2022 года правительство утвердило постановление №2133, которое разрешало экспорт лесоматериалов (позиции ТНВЭД 4406 и 4407) только в Белоруссию, Казахстан и Киргизию и только железнодорожным транспортом. При этом вывоз в третьи страны не разрешался. В результате некоторые лесопромышленники не смогли вывезти свою продукцию (в частности, компании ЛПК Томской области заявляли о скоплении значительного количества лесоматериалов на границе с Казахстаном и о невозможности экспортировать ее в Узбекистан (основной импортер пиломатериалов из региона) и другие страны). Минэкономразвития в конце декабря сообщило, что провело совещание с заинтересованными ведомствами, где был урегулирован вопрос с "транзитом российских лесоматериалов через территории государств-членов ЕАЭС для вывоза в сопредельные государства".

В конце 2022 года правительство РФ своим постановлением разрешило вывозить пиломатериалы через автомобильные пункты Бугристое, Озинки и Петухово на границе с Казахстаном, а также пункт пропуска Красная Горка на границе с Белоруссией. Ближайший пункт пропуска для Томской области находится в 1,4 тыс. км. Провоз возможен в том случае, если лесоматериалы вывозятся из РФ в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) либо через территорию этих государств в третьи страны. Также автотранспортом можно перевозить продукцию лесопромышленного комплекса (ЛПК) через территорию РФ из одной страны ЕАЭС в другую, либо в третьи страны. Действие постановления не распространяется на провоз лесоматериалов между Калининградской областью и другой территорией РФ, а также в Армению.

В рамках Красноярского экономического форума (КЭФ) Томская область внесла предложение направить в правительство РФ общее обращение от сибирских регионов с целью разрешить экспорт отдельных видов продукции через дополнительные пункты, удобные для сибирских экспортеров. Ранее такое же письмо в кабмин направил губернатор Томской области Владимир Мазур. Как ранее сообщал "Интерфаксу" сенатор от Томской области Владимир Кравченко, речь идет о пунктах пропуска Веселоярск в Алтайском крае, Павловка в Новосибирской области и Ольховка в Омской области.

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