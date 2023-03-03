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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:21

Apple приостановила гарантийное обслуживание MacBook и iPad в РФ

Apple приостановила гарантийное обслуживание MacBook и iPad в РФ
Фото: ЕРА/ТАСС

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Apple приостановила гарантийное обслуживание MacBook и iPad в России, смартфонов iPhone это пока не касается, сообщили "Интерфаксу" в нескольких сервисных центрах и службе поддержки Apple.

Сервисный центр Fixed.one в своем Telegram-канале ранее сообщил, что производитель разослал письмо, в котором уведомил о прекращении гарантийного обслуживания компьютеров и планшетов.

В службе поддержки Apple сказали "Интерфаксу", что из-за ограничения поставок в РФ, в том числе, запчастей гарантийное сервисное обслуживание MacBook и iPad "прекратилось на этот момент". На какой срок оно приостановлено, в службе поддержки не уточнили.

В нескольких авторизованных сервисных центрах техники Apple "Интерфаксу" также сообщили о приостановке гарантийного обслуживания MacBook и iPad.

"Пока временно приостановлено обслуживание на текущий момент", - сказали, в частности, в сервисном центре "Серсо". Там добавили, что информации о полном прекращении гарантийного обслуживания не поступало. Смартфонов iPhone приостановка не затронула, добавил оператор сервисного центра.

"Действительно пока приостановили (гарантийное обслуживание - ИФ) на неопределенное время. Если у вас что-то случается, обращайтесь к продавцу. iPhone обслуживаются", - сказали в сервисном центре "Би2икс" (В2Х).

При этом в пресс-службе re:Store сказали, что у компании нет информации о приостановке гарантийного обслуживания. "re:Store выполнял и выполняет гарантийные обязательства перед своими клиентами в полном объеме для всей техники, купленной в сети re:Store, как этого требует законодательство", - сказали в компании.

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