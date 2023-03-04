Вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел почти на 5 км

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Вулкан Эбеко, расположенный на северокурильском острове Парамушир (Сахалинская область), в субботу выбросил пепел на высоту почти 5 км над уровнем моря, сообщает пресс-служба главного управления МЧС региона.

"На вулкане Эбеко произошел пепловый выброс на высоту 4,5 км. Шлейф распространился в южном направлении на расстояние до 5 км", - говорится в сообщении.

Вулкан Эбеко (высота 1 156 м) расположен в 7 км в северной части хребта Вернадского северо-западнее Северо-Курильска. Он представляет собой сложный стратовулкан с несколькими вершинными кратерами. До этого вулкан извергался в 2012 году, затем наступил период затишья, который длился до октября 2016 года.