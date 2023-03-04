Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:08

Вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел почти на 5 км

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Вулкан Эбеко, расположенный на северокурильском острове Парамушир (Сахалинская область), в субботу выбросил пепел на высоту почти 5 км над уровнем моря, сообщает пресс-служба главного управления МЧС региона.

"На вулкане Эбеко произошел пепловый выброс на высоту 4,5 км. Шлейф распространился в южном направлении на расстояние до 5 км", - говорится в сообщении.

Вулкан Эбеко (высота 1 156 м) расположен в 7 км в северной части хребта Вернадского северо-западнее Северо-Курильска. Он представляет собой сложный стратовулкан с несколькими вершинными кратерами. До этого вулкан извергался в 2012 году, затем наступил период затишья, который длился до октября 2016 года.

Курилы вулкан Эбеко Сахалинская область остров Парамушир
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Пандемия коронавируса

Более 14 тыс. человек заболели COVID-19 в России за сутки

Военная операция на Украине

Шойгу проинспектировал передовой пункт управления группировки "Восток"

Что произошло за день: пятница, 3 марта

Apple приостановила гарантийное обслуживание MacBook и iPad в РФ

Apple приостановила гарантийное обслуживание MacBook и iPad в РФ

Депутаты предложили сэкономить 2,5 млрд рублей за счет ограничения сроков фармконтрактов

СКР завел дело по трем статьям из-за нападения диверсантов на жителей Брянской области

Путин ввел особый порядок сделок с "недружественными" ценными бумагами

В срывающих ГОЗ компаниях будут вводить внешнее управление в случае военного положения

Минпросвещения РФ предложило ввести единую форму для учеников на уровне школ

Минпросвещения РФ предложило ввести единую форму для учеников на уровне школ

В половине случаев телефонные мошенники представляются сотрудниками полиции

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });