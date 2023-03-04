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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:08

Российские МиГ-29 "перехватили" самолеты противника на учении в Армении

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Российские истребители МиГ-29 провели учение в Армении по перехвату и уничтожению самолетов условного противника, сообщили в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО).

"Военнослужащие перехватили скоростные цели, имитирующие самолеты условного противника. Экипажи отработали поиск указанных целей, поразили их электронными пусками ракет, а также отработали принудительную посадку самолетов-нарушителей на военный аэродром", - заявили в пресс-службе.

Там отметили, что в учении на авиабазе ЮВО в Эребуни (Армения) было задействовано более 120 военнослужащих и около 15 единиц техники, в том числе истребители МиГ-29.

"Летчики в составе авиационных пар и звеньев выполнили полеты на различном уровне высот в дневное и ночное время, элементы сложного и высшего пилотажа, включающие боевые развороты, горизонтальные "бочки", виражи, пикированные "горки" с большими углами наклона", - сказали в пресс-службе.

По данным штаба ЮВО, летчики также отработали взаимодействие с группами руководства полетами и подразделениями, обеспечивающими летные смены.

Армения
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