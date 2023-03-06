Ряд зарубежных производителей ветпрепаратов отказались от инспекций Россельхознадзора

Это может привести к прекращению поставок их продукции в РФ

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Ряд зарубежных производителей ветеринарных препаратов отзывают заявления на проведение инспекций своих производственных площадок со стороны Россельхознадзора, сообщает служба.

Отказ от проверок может привести к прекращению поставок. Как поясняет Россельхознадзор, с 1 сентября 2023 года продукция компаний, не прошедших проверку требованиям надлежащей производственной практики (GMP), не сможет поставляться в Россию. Такая норма предусмотрена изменениями в закон от 12 апреля 2010 года (61-ФЗ) и направлена на унификацию требований к российским и иностранным производителям ветеринарных препаратов. В настоящее время все российские компании обязаны получать заключения о соответствии требованиям GMP, в то время как иностранные – только на те препараты, которые были зарегистрированы уже после внедрения стандарта GMP в России.

"Однако зарубежные компании при посредничестве представляющих их интересы отраслевых ассоциаций на протяжении последних двух лет активно лоббируют перенос этой законодательной нормы", - сообщает Россельхознадзор, отмечая, что инспектирование производственных площадок – стандартная для мировой практики процедура, не осложнённой какими-либо излишними требованиями.

"Уклонение от проверок выглядит особенно неоднозначным, учитывая биологические риски, которые могут нести в себе ветеринарные препараты, особенно вакцины для животных", - констатирует служба.

Между тем, на этом фоне отечественный рынок лекарственных препаратов для животных активно развивается. В 2022 году производство российских вакцин выросло в 3 раза, фармакологических препаратов – в 6 раз. Выпуск лекарственных средств в оборот сопровождается строгим контролем службы и доказанным соответствием площадок международным требованиям GMP, подчеркивает Россельхознадзор.

В сообщении отмечается, что в РФ широко представлены препараты, производимые в дружественных странах, ответственно относящихся к выполнению норм российского законодательства.