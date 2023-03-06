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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:54

Суд решил взыскать с турецкого предприятия $1,9 млн за тушение лесов с помощью Бе-200

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы решил взыскать с турецкого предприятия СМС Savunma Sanayi в пользу российского ПАО "Ил" (входит в ПАО "ОАК" "Ростеха") более $1,9 млн, следует из материалов судебной картотеки.

Большую часть этой суммы - почти $1,6 млн - составляет задолженность Savunma Sanayi перед "Ил" по договору оказания услуг тушения лесных пожаров с использованием самолетов-амфибий Бе-200ЧС. Эти самолеты производит ПАО "ТАНТК им. Г.М. Бериева", которое находится под управлением "Ил". Оставшаяся часть суммы – курсовая разница и неустойка еще по двум аналогичным договорам.

Все три договора были подписаны в 2020 году. В июне того же года сообщалось о прибытии в Турцию для борьбы с лесными пожарами двух Бе-200. Самолеты с российскими экипажами в течение четырех месяцев будут находиться на дежурстве в окрестностях Антальи, Измира и Бодрума, заявляли в ОАК. До этого турецкая сторона изучала вопрос приобретения партии Бе-200.

Бе-200 – многоцелевой самолет-амфибия, предназначенный для пожаротушения, оказания экстренной помощи в районах чрезвычайных бедствий, поиска и спасения на воде, санитарных и грузовых перевозок, а также мониторинга окружающей среды. За одну заправку топливом самолет способен сбросить на очаг пожара до 270 тонн воды.

Ил СМС Savunma Sanayi Турция Бе-200
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