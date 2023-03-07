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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:54

Власти Крыма планируют перенести в Москву Ялтинский экономический форум

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ), который ранее несколько лет переносили по разным причинам, может состояться в сентябре 2023 года в Москве, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов журналистам во вторник.

"Мы форум ялтинский переносим на сентябрь. Скорее всего, в Москве будем проводить совместно с новыми регионами. Пушилин и Пасечник (главы ДНР и ЛНР - ИФ) приезжали регулярно на Ялтинский международный экономический форум, фактически участниками были. С учетом логистики, наверно, будет предложение провести 29-30 сентября в Москве, когда будет отмечаться годовщина воссоединения новых субъектов с Россией", - сказал Аксенов.

Он уточнил, что "готовится новый формат, который будет презентован до 1 апреля".

ЯМЭФ проводился в Крыму с 2015 года. С 2020 года, когда началась пандемия коронавируса, его несколько раз переносили на более поздний срок. В последний раз мероприятия отложили из-за "нестабильной международной ситуации" на второй квартал 2023 года.

В Крыму действует высокий, "желтый", уровень террористической опасности, а также режим среднего уровня реагирования. Аэропорт закрыт, на Крымском мосту усилен досмотр и продолжается ремонт железнодорожной части.

ЯМЭФ Крым Ялта Москва
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