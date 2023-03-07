Проходящая испытания дизельная подлодка "Кронштадт" войдет в состав Северного флота

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что проходящая испытания дизель-электрическая подводная лодка "Кронштадт" проекта 677 "Лада" войдет в состав Северного флота, она будет оснащена крылатыми ракетами "Калибр".

"Первый в повестке – вопрос о ходе строительства большой подводной лодки "Кронштадт", которая войдет в состав Северного флота", - сказал Шойгу на селекторном совещании во вторник.

"Корабль планируется оснастить крылатыми ракетами "Калибр", новейшими радиолокационными, гидроакустическими, навигационными комплексами и системами", - заявил министр обороны

По его словам, данное оснащение в значительной мере повысит боевую эффективность подлодки.

Шойгу также сообщил, что в ходе селекторного совещания будут рассмотрены меры по обеспечению своевременной сдачи корабля, уточнены сроки проведения его государственных испытаний и ввода в боевой состав Военно-морского флота РФ.

Подлодка "Кронштадт" проекта 677 "Лада" относится к четвертому поколению неатомных подводных лодок. Они предназначены для борьбы с подводными и надводными кораблями противника, защиты военно-морских баз, морского побережья и морских коммуникаций, а также нанесения ракетного удара по береговым объектам противника.

Субмарины проекта "Лада", в частности, оснащаются крылатыми ракетами "Калибр" (разработаны ОКБ "Новатор", АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей"). Эти подлодки водоизмещением 1,8 тысячи тонн отличаются низким уровнем шумности, способны развивать скорость до 21 узла, погружаться на глубину до 350 метров. Экипаж корабля составляет 36 человек.