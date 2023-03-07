Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:02

Проходящая испытания дизельная подлодка "Кронштадт" войдет в состав Северного флота

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что проходящая испытания дизель-электрическая подводная лодка "Кронштадт" проекта 677 "Лада" войдет в состав Северного флота, она будет оснащена крылатыми ракетами "Калибр".

"Первый в повестке – вопрос о ходе строительства большой подводной лодки "Кронштадт", которая войдет в состав Северного флота", - сказал Шойгу на селекторном совещании во вторник.

"Корабль планируется оснастить крылатыми ракетами "Калибр", новейшими радиолокационными, гидроакустическими, навигационными комплексами и системами", - заявил министр обороны

По его словам, данное оснащение в значительной мере повысит боевую эффективность подлодки.

Шойгу также сообщил, что в ходе селекторного совещания будут рассмотрены меры по обеспечению своевременной сдачи корабля, уточнены сроки проведения его государственных испытаний и ввода в боевой состав Военно-морского флота РФ.

Подлодка "Кронштадт" проекта 677 "Лада" относится к четвертому поколению неатомных подводных лодок. Они предназначены для борьбы с подводными и надводными кораблями противника, защиты военно-морских баз, морского побережья и морских коммуникаций, а также нанесения ракетного удара по береговым объектам противника.

Субмарины проекта "Лада", в частности, оснащаются крылатыми ракетами "Калибр" (разработаны ОКБ "Новатор", АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей"). Эти подлодки водоизмещением 1,8 тысячи тонн отличаются низким уровнем шумности, способны развивать скорость до 21 узла, погружаться на глубину до 350 метров. Экипаж корабля составляет 36 человек.

Минобороны РФ Северный флот РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Автор телеграм-канала "Протестный МГУ" Иванов приговорен к 8,5 годам колонии

Восточный экономический форум во Владивостоке перенесли на 12-15 сентября

Восточный экономический форум во Владивостоке перенесли на 12-15 сентября

Банк России ждет роста потребительского кредитования в 2023 году на 8-12%

Банк России ждет роста потребительского кредитования в 2023 году на 8-12%

ФСБ пресекла деятельность незаконных "оружейников" в 34 регионах

Что произошло за день: понедельник, 6 марта

Минцифры опровергло утечку биометрических данных из подведомственному ему НИИ

Transparеncy International признана нежелательной в РФ организацией

Transparеncy International признана нежелательной в РФ организацией

МКС уклонилась от космического мусора

Иностранные нефтегазовые компании получили почти $58 млрд убытков от обесценения активов в РФ

Убийство Дарьи Дугиной

Суд продлил арест фигуранта дела, связанного с убийством журналистки Дугиной

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });