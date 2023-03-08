В Энергодаре заявили об обстреле набережной зажигательными боеприпасами
Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Украины нанесли в среду удар зажигательными боеприпасами по набережной Энергодара Запорожской области, сообщил глава администрации города Эдуард Сеновоз.
"В результате атаки возник пожар на площади 4 гектара, огонь распространяется вдоль ЛЭП, питающей город и насосную станцию", - написал Сеновоз в своем телеграм-канале.
Он уточнил, что сотрудники противопожарной службы, Росгвардии и военнослужащие продолжают бороться с огнем, несмотря на угрозу повторной атаки украинских дронов.
Для работы Запорожской АЭС угроз нет, подчеркнул глава администрации.