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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:41

В Энергодаре заявили об обстреле набережной зажигательными боеприпасами

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Украины нанесли в среду удар зажигательными боеприпасами по набережной Энергодара Запорожской области, сообщил глава администрации города Эдуард Сеновоз.

"В результате атаки возник пожар на площади 4 гектара, огонь распространяется вдоль ЛЭП, питающей город и насосную станцию", - написал Сеновоз в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что сотрудники противопожарной службы, Росгвардии и военнослужащие продолжают бороться с огнем, несмотря на угрозу повторной атаки украинских дронов.

Для работы Запорожской АЭС угроз нет, подчеркнул глава администрации.

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