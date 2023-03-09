Норму о базовой цене нефти для вычетов по НДПИ перенесут из Бюджетного кодекса в налоговый

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Правительство рассмотрит перенос в Налоговый кодекс определения базовой цены на нефть, используемой для расчета вычетов по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) по Приобскому месторождению "Роснефти", Приобскому и Новопортовскому месторождению "Газпром нефти" и Ромашкинскому месторождению "Татнефти".

Об этом "Интерфаксу" сообщили источники, знакомые с текстом планируемых изменений.

Налоговый вычет в соответствии с действующим законодательством применяется, если цена на нефть по итогам месяца превысит базовую цену на нефть и не применяется, если цена нефти ниже базовой. При этом учитывается базовая цена на нефть, установленная в Бюджетном кодексе в рамках бюджетного правила. Однако с 2023 года вступили в силу изменения в бюджетное правило, теперь в нем не учитывается базовая цена на нефть, таким образом норма о величине этой цены была исключена из Бюджетного кодекса.

В связи с этим данная норма переносится в Налоговый кодекс. Так, в бюджетном кодексе была предусмотрена индексация цены на 2% в год (в 2022 году цена составляла $44,2 за баррель). Законопроектом предлагается также прописать ее в Налоговом кодексе на уровне $44,2 за баррель c ноября 2022 года с ежегодной индексацией на 2%.

9 марта правительство рассмотрит вопрос о проекте федерального закона "О внесении изменений в статью 3432 части второй Налогового кодекса РФ". Проект федерального закона разработан в целях определения значения базовой цены на нефть для определения размера налогового вычета по налогу на добычу полезных ископаемых при добыче нефти на участках недр, указанных в пунктах 33, 35, 36 и 38 статьи 3432 НК, сообщала пресс-служба правительства.