На строительство терминала в порту Певек запланировали выделить 27,5 млрд рублей

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Правительство РФ в ближайшие 4 года выделит свыше 27,5 млрд рублей на строительство терминала в морском порту Певек. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, открывая заседание правительства.

"Направим свыше 27,5 млрд рублей в ближайшие 4 года на строительство морского терминала в Певеке на Чукотке. Там будут возведены и грузовые причалы, и гидротехнические сооружения, включая акваторию, проходной канал, также необходимое навигационное оборудование", - сказал Мишустин.

"Эта инфраструктура позволит обеспечить установку дополнительных плавучих атомных энергоблоков, что даст возможность вывести на проектную мощность уникальное Баимское месторождение, отгружать на терминале до 2 млн тонн добываемых металлов", - отметил он.

Мишустин подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин ранее отмечал важность того, чтобы в каждом порту на Севморпути производилось обслуживание судов и обработка грузов.

АО "Чукотатомэнерго" (структура "Росатома") начало строительство морского терминала с четырьмя плавучими энергоблоками (ПЭБ) для энергообеспечения Баимского ГОКа, сообщал губернатор Чукотки Роман Копин летом 2022 года. Инвестпроект "Росатома" предусматривает строительство морского терминала на Мысе Наглёйнын в морском порту Певек (грузооборот оценивается в 2 млн тонн грузов в год), приобретение (строительство) четырех энергоблоков общей мощностью 318 МВт и создание сопутствующей инфраструктуры. Запуск намечен на 2027 год.

Правительство РФ в феврале 2022 года одобрило строительство универсального морского терминала в морском порту Певек в районе мыса Наглёйнын проектной мощностью 1,961 млн тонн в год. Сообщалось, что затраты на терминал составят 35 млрд рублей. Стоимость строительства береговых сооружений оценивалась в 15 млрд рублей. Стоимость гидротехнических сооружений и дноуглубительных работ оценивалась в 20 млрд рублей.