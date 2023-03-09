Установлен новый порядок въезда в Ростовскую область из новых российских регионов

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Губернатор Ростовской области Василий Голубев подписал указ, регламентирующий в регионе порядок въезда и выезда с территории Донецкой и Луганской народных республик, сообщает пресс-служба главы региона в четверг.

Указом губернатора устанавливается, что въезд на территорию Ростовской области с территории ДНР, а также выезд из нее может осуществляться только через автомобильные пункты пропуска Куйбышево (Мариновка), Матвеев Курган, Весело-Вознесенка, железнодорожный пункт пропуска Успенская и места пересечения границы Авило-Федоровка (станция Успенка), Шрамко (Ульяновское).

В свою очередь въезд на территорию ЛНР и выезд из нее возможны через пункты пропуска в Донецке (Изварино), Гуково, Новошахтинске, Чертково и в местах пересечения границы - Можаевка (Герасимовка), Донецк (Северный), Донецк (Краснодарский), Нижний Швырев (Краснодарский), Верхний Швырев (Верхняя Герасимовка), Нижняя Ореховка (Поповка), Алексеево-Тузловка (Новоборовцы).

Для лиц, участвующих в восстановлении инфраструктуры ЛНР, возможен проезд через АПП Волошино.

Отмечается, что вне указанных автомобильных пунктов пропуска въезд на территорию Ростовской области и выезд из нее запрещен.

Также указом определен перечень документов, которые необходимо предъявить при въезде или проходе на территорию Ростовской области, а также при выезде (выходе) с нее.

Как сообщает пресс-служба главы региона, эти меры обусловлены необходимостью дополнительного контроля перемещений лиц с территории Донбасса, где согласно указу президента РФ с 20 октября действует военное положение.