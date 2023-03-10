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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:59

Кольская АЭС остановила энергоблок №1 почти на два месяца для ремонта

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Кольская АЭС (КАЭС, Мурманская область) вывела в планово-предупредительный ремонт энергоблок №1, сообщила пресс-служба станции.

Ремонт, который выполнят специалисты КАЭС и "Колатомэнергоремонта", должен занять 50 дней. За этот период планируется заменить насосы и арматуру в реакторном и турбинном отделениях, смонтировать дополнительные перемычки на трубопроводах основного конденсата турбоагрегатов №1 и №2, модернизировать систему оперативного постоянного тока. Также в перечне запланированных работ перегрузка топлива и ремонт реактора, капремонт паротурбинной установки и турбогенератора.

Пресс-служба КАЭС отмечает, что в ремонтную кампанию текущего года профилактические ремонты поочередно пройдут на всех четырех энергоблоках станции. Общая продолжительность ремонтов составит 233 суток.

В настоящее время действуют энергоблоки №2, №3 и №4, которые несут нагрузку 1485 МВт.

Кольская АЭС – филиал АО "Концерн Росэнергоатом". Станция расположена в 200 км к югу от Мурманска, на берегу озера Имандра. АЭС является крупнейшим энергетическим предприятием на Кольском полуострове, поставщиком электроэнергии для Мурманской области и Карелии, вырабатывает около 60% электроэнергии Мурманской области. В эксплуатации находятся четыре энергоблока с реакторами типа ВВЭР мощностью 440 МВт каждый.

Кольская АЭС КАЭС Мурманская область
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