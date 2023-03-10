Президентская библиотека Ельцина пообещала опубликовать личное дело Гагарина

Фото: Артем Коротаев/ТАСС

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Рассекреченное личное дело Юрия Гагарина будет размещено в электронном читальном зале Президентской библиотеки имени Бориса Ельцина, сообщила заместитель управляющего делами президента России Ольга Лякина после подписания соглашения о сотрудничестве библиотеки с госкорпорацией "Роскосмос".

"Личный архив Юрия Гагарина также будет расположен в Президентской библиотеке. (...) Архив Юрия Гагарина есть в "Роскосмосе", они его не так давно рассекретили, и мы как раз в рамках соглашения его разместим, чтобы все желающие в рамках, скажем так, истории развития космонавтики могли познакомиться с этими документами. Это и видеосъемки, закрытые документы, какие-то личные документы", - сказала Лякина.

По ее словам, оцифровка документов из личного архива Гагарина в рамках соглашения, скорее всего, начнется в апреле 2023 года.

Лякина также упомянула, что центры удаленного доступа, которые позволят получить доступ к документам, посвященным истории отечественной космонавтики планируется разместить на космодромах Байконур и Восточный, а также на Международной космической станции.

Сотрудничество Президентской библиотеки и госкорпорации "Роскосмос" будет направлено на сохранение и популяризацию документов и материалов по истории отечественной космонавтики, обеспечение необходимых условий для работы представителей космической отрасли с информационными ресурсами Президентской библиотеки. Подписи под соглашением о сотрудничестве поставили генеральный директор Президентской библиотеки Юрий Носов и генеральный директор "Роскосмоса" Юрий Борисов.

В рамках соглашения планируется реализация совместных просветительских проектов, организация и проведение научно-практических конференций, семинаров, образовательных мероприятий, которые будут способствовать продвижению знаний, связанных с развитием космонавтики.

"Роскосмос" рассекретил личное дело Гагарина, которое хранилось в архиве Центра подготовки космонавтов, в сентябре 2022 года. Личное дело первого космонавта планеты было открыто в 1955 году при поступлении в 1-е Чкаловское военное авиационное училище летчиков в Оренбурге и сопровождало его по всем местам несения службы.