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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:02

Российские военные уничтожили украинский склад боеприпасов на херсонском направлении

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Российские военные уничтожили склад боеприпасов 124-й бригады территориальной обороны вооруженных сил Украины (ВСУ) на херсонском направлении, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"На херсонском направлении в ходе огневого поражения за сутки уничтожено свыше 50-ти украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, четырнадцать автомобилей, а также склад боеприпасов 124-й бригады территориальной обороны ВСУ", - сказал Конашенков на брифинге в субботу.

"Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение 75-ти артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 114-ти районах", - сказал он.

По его словам, в ДНР уничтожены радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36 и AN/TPQ-50.

"Средствами противовоздушной обороны в течение прошедших суток сбито четыре реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS и "Ураган", а также перехвачены четыре противорадиолокационные ракеты HARM", - сообщил представитель Минобороны РФ.

По его данным, за сутки уничтожены одиннадцать украинских беспилотников в ДНР, ЛНР, Харьковской и Запорожской областях.

Хроника 24 февраля 2022 года – 11 марта 2023 годаВоенная операция на Украине
Минобороны Украина
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