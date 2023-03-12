Деятельность 5 украинских диверсионных группировок пресечена в ЛНР и Харьковской области

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Действия пяти диверсионно-разведывательных групп пресечены на территории ЛНР и Харьковской области за минувшие сутки, ещё три ДРГ обезврежены в ДНР и Запорожской области, сообщил официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков на брифинге в воскресенье.

"В районах населенных пунктов Стельмаховка Луганской народной республики (ЛНР), Синьковка, Лиман Первый и Берестовое Харьковской области пресечены действия пяти диверсионно-разведывательных групп", - сказал Конашенков.

По его словам, "в районах населенных пунктов Новомихайловка Донецкой народной республики (ДНР), Левадное и Марфополь Запорожской области пресечены действия трёх диверсионно-разведывательных групп".