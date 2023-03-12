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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:16

Украинские военные обстреляли автостанцию в Перевальске

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Предварительно, трое мирных жителей погибли в результате обстрела украинскими военными автостанции в Перевальске (Луганская народная республика), сообщает в воскресенье представительство ЛНР в СЦКК.

"По предварительной информации, в результате обстрела автостанции "Алчевск АС-1" в городе Перевальск погибли три мирных жителя и девять человек получили ранения различной степени тяжести", - говорится в сообщении.

По данным представительства СЦКК ЛНР, обстрел Перевальска со стороны ВСУ велся с применением реактивных систем залпового огня американского производства HIMARS.

Дополнительная информация о последствиях и жертвах обстрела уточняется.

ВСУ HIMARS Перевальск ЛНР
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