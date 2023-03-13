Пищепром предложил оказывать господдержку только контролируемым россиянами предприятиям

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Союз пищевой промышленности России (СПП) предлагает изменить структуру взаимодействия государства и отечественного пищевого бизнеса, а также законодательно ограничить господдержку отрасли только предприятиями, контролируемыми россиянами и зарегистрированными в России.

Об этом говорится в письме, которое направлено президенту Владимиру Путину. Текст обращения опубликован на сайте союза.

"Полагаем необходимо законодательно закрепить, льготное кредитование, субсидирование и участие в государственных программах только для контролируемых россиянами и зарегистрированных в России предприятий", - заявили в СПП.

Союз сообщает, что в настоящее время доля иностранного капитала в пищевой и перерабатывающей промышленности составляет около 60%.

"В офшоры выведены не только прибыли, но и активы, а это угроза для отечественной экономики, что сильно снижает управляемость, приносит значительные налоговые убытки, - пишет союз. - Государственная поддержка при такой ситуации может рассматриваться или как процесс инвестирования в иностранные компании, или вывод денег за рубеж. Необходима деофшоризация для стимуляции уплаты налогов в России и развития продовольственной независимости".

В качестве структурных изменений взаимодействия государства и пищевого бизнеса союз предлагает введение системы саморегулируемых организаций с обязательным членством в сфере пищевой промышленности. Авторы обращения также считают, что системное реформирование отрасли требует принятия федерального закона "О продовольственной безопасности в РФ".

В обращении говорится, что серьезной проблемой отрасли является общий износ производственных мощностей, он составляет около 50%. В отдельных отраслях и предприятиях эта цифра доходит и до 70%.