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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:30

Путин во вторник совершит рабочую поездку в Бурятию

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин во вторник побывает в Бурятии, посетит там Улан-Удэнский авиационный завод и проведет совещание по вопросам развития городом Дальнего Востока, сообщила пресс-служба Кремля.

Там же в режиме видеоконференции Путин проведет "совещание по вопросам реализации программы развития дальневосточных городов", говорится в сообщении пресс-службы президента.

В совещании в очном формате примут участие вице-премьер, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев и глава Республики Бурятия Алексей Цыденов. В режиме видеоконференцсвязи участниками совещания станут министры правительства, губернаторы Забайкальского края, Сахалинской и Амурской областей, руководители российских компаний.

Президент также проведет встречу с Цыденовым, сказано в сообщении.

Владимир Путин Бурятия
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