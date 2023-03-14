МВД РФ заявило о готовности увеличить срок действия трудового патента для мигрантов

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Министерство внутренних дел России согласно с предложением уполномоченного при президенте России Бориса Титова увеличить срок действия трудового патента для мигрантов, сообщили журналистам в пресс-службе бизнес-омбудсмена.

"Об этом говорится в письме в адрес уполномоченного за подписью заместителя министра Андрея Храпова. МВД, по словам Храпова, "готово сократить срок выдачи патента с 10 до 5 дней, одновременно увеличив период его действия при условии соблюдения всех необходимых требований в рамках миграционного контроля", - сказала представитель Титова.

Ранее Титов направлял в правительство предложение внести изменения в федеральный закон от 25 июля 2002 № 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации", которые увеличили бы предельный срок действия трудового патента для иностранных граждан с 12 до 36 месяцев.

"Несмотря на то, что установленный законом №115-ФЗ срок для рассмотрения заявления о выдаче патента не может превышать 10 дней, еще до 20 дней уходит у мигрантов на сбор и оформление необходимых для его получения документов. В результате иностранные работники ежегодно на месяц выпадают из экономического оборота, предприниматели несут убытки от их простоя, а бюджет недополучает НДФЛ. Продление действия патента до трех лет позволит в условиях дефицита рабочей силы не тратить столько времени впустую", - считает Титов.

Кроме того, уполномоченный также предложил ввести механизм реабилитации иностранных работников, которым уже вынесен запрет на въезд в Россию на срок от 3 до 5 лет.

"Такие запреты получают как курьеры, несколько раз нарушившие правила дорожного движения, так и квалифицированные работники, совершившие мелкие административные правонарушения. И страдает от этого в первую очередь малый бизнес, если бизнес-процессы у него держатся на отдельных ключевых сотрудниках. Можно законодательно дать добросовестным работодателям право подавать в органы внутренних дел ходатайства об открытии въезда своим бывшим работникам", - говорится в предложения бизнес-омбудсмена.

По данным пресс-службы, ФСБ и Минфин на предложения Титова возражений не выразили. МИД также согласно на послабления, если Таджикистан и Узбекистан усовершенствуют процедуры централизованного набора трудовых ресурсов для конкретных российских компаний и оформление большей части документов еще на территории стран-партнеров.

При этом Минтруд, отмечают в аппарате уполномоченного, предложения не одобрил, заявив, что задержка до 30 дней возникает по вине как самих иностранных работников, так и их работодателей, которые не разъяснили нормы миграционного законодательства. А возможность для работодателей подавать ходатайства об открытии въезда своим бывшим работникам приведут только к увеличению количества правонарушений, совершаемых иностранными гражданами.

К возможности работодателей подавать ходатайства об открытии въезда своим бывшим работникам настороженно отнеслись и в МВД. "Замминистра выразил опасение, что это "несет риски появления юридических лиц-"однодневок", созданных специально для открытия въезда в РФ иностранным гражданам, в том числе без намерения дальнейшего осуществления трудовой деятельности как у данного работодателя, так и в целом в РФ", - сказали в пресс-службе Титова.