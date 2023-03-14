В Кремле надеются, что Путин проведет "прямую линию" с россиянами в этом году

Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - В Кремле рассчитывают, что в этом году "прямая линия" президента РФ Владимира Путина состоится, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Будем надеяться, что да", - сказал Песков, отвечая на вопрос, будет ли в этом году "прямая линия".

По его словам, дата ее проведения ещё не определена.

Он не исключил, что "прямая линия" может быть совмещена с большой пресс-конференцией.

"Форматы востребованные, популярные. Не будем их забывать", - добавил Песков.

"Прямая линия" с народом и большая пресс-конференция президента в 2022 году не проводились.