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В Кремле надеются, что Путин проведет "прямую линию" с россиянами в этом году

В Кремле надеются, что Путин проведет "прямую линию" с россиянами в этом году
Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - В Кремле рассчитывают, что в этом году "прямая линия" президента РФ Владимира Путина состоится, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Будем надеяться, что да", - сказал Песков, отвечая на вопрос, будет ли в этом году "прямая линия".

По его словам, дата ее проведения ещё не определена.

Он не исключил, что "прямая линия" может быть совмещена с большой пресс-конференцией.

"Форматы востребованные, популярные. Не будем их забывать", - добавил Песков.

"Прямая линия" с народом и большая пресс-конференция президента в 2022 году не проводились.

Владимир Путин Дмитрий Песков
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