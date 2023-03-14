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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:25

Песков заявил, что предметного разговора о возможной встрече Путина и Трампа пока не было

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - В Кремле заявили, что никаких инициатив по возможной встрече президента РФ Владимира Путина с бывшим президентом США Дональдом Трампом нет, не ведется никакого предметного разговора на этот счет.

Ранее Трамп, решивший баллотироваться на пост президента США, заявил, что лимиты на помощь Украине будут зависеть от его встречи с президентом РФ.

В ходе общения с прессой пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова спросили, заинтересована ли российская сторона в этой встрече. "Пока об этом какого-то предметного разговора не было, никаких инициатив на этот счет не было", - сказал он.

Он добавил: "Вы знаете, что в целом на высшем уровне сейчас каких-либо контактов с Вашингтоном нет, остаются такие больше технические каналы для общения, как таковые отношения, конечно, находятся в своей низшей точке".

Вместе с тем Песков заметил, что во время президентства Трампа общение было более насыщенным, но не без сложностей. "Во время Трампа общение было более насыщенное, хотя и не беспроблемное. Посмотрим, что будет дальше", - сказал Песков.

Владимир Путин Дональд Трамп
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