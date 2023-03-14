Принят закон о регистрации сверхлегких пилотируемых воздушных судов в Росавиации

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении закон, который обязует владельцев сверхлегких пилотируемых гражданских воздушных судов (СВС) с массой конструкции 115 кг и менее регистрировать их в Росавиации. Сейчас эту процедуру должны проходить беспилотники с массой от 0,15 до 30 кг.

Поправки в Воздушный кодекс (№183247-8) в августе 2022 г. внесло в парламент правительство.

Согласно действующему законодательству Росавиация осуществляет учет беспилотных гражданских воздушных судов с максимальной взлетной массой от 0,15 кг до 30 кг, ввезенных в РФ или произведенных в РФ, с 27 сентября 2019 г. Принятый в первом чтении законопроект предлагает с 1 марта 2023 г. регистрировать также сверхлегкие пилотируемые гражданские воздушные суда с массой конструкции 115 кг и менее. К ним в частности можно отнести парапланы (масса 5-7 кг), дельтапланы (30-40 кг), парамоторы, паралеты, микросамолеты (массой от 80 кг) и одноместные планеры (115 кг).

Принятый закон также делает обязательным расследование авиационных происшествий с незарегистрированными воздушными судами, используемыми в гражданской авиации. Сейчас Межгосударственный авиационный комитет (МАК) может расследовать только происшествия с аппаратами, которые имеют регистрационный номер.

Закон вступит в силу с 1 сентября 2023 г.