Минобороны РФ сообщило об активных действиях на донецком и красно-лиманском направлениях

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Российские войска ведут активные действия на донецком и красно-лиманском направлениях, сообщил официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков на брифинге во вторник.

"На красно-лиманском направлении активными действиями подразделений группировки войск "Центр" и огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Ямполовка Донецкой народной республики (ДНР) и Невское Луганской народной республики", - сказал Конашенков.

По его словам, "за сутки на данном направлении уничтожено свыше 95 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, самоходная артиллерийская установка "Акация", гаубица Д-30, а также артиллерийская система М777 производства США".

На донецком направлении, сообщил Конашенков, в ходе активных действий при поддержке артиллерии подразделений "Южной" группировки войск в районах населенных пунктов Зализнянское, Красное и Тоненькое (ДНР) за сутки уничтожено до 150 украинских военнослужащих, три танка, две боевые бронированные машины, четыре пикапа, два автомобиля, гаубица Д-20, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", противотанковая пушка МТ-12, а также две артиллерийские системы М777 производства США.

"На купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии "Западной" группировки войск поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка и Кисловка Харьковской области. Потери противника за сутки составили до 75 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, три автомобиля, четыре самоходные гаубицы "Гвоздика" и одна противотанковая пушка МТ-12", - сообщил Конашенков.

На южно-донецком и запорожском направлениях, сказал он, ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск "Восток" поражены подразделения вооружённых сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Пречистовка (ДНР) и Успеновка Запорожской области.

"Потери противника за сутки на данных направлениях составили до 60 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три пикапа, три автомобиля и гаубица Д-20", - сообщил официальный представитель Минобороны России.

Кроме того, сказал он, в населенном пункте Водяное (ДНР) уничтожен склад боеприпасов 72-й механизированной бригады ВСУ.

"На херсонском направлении в ходе огневого поражения за сутки уничтожено свыше 40 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, три автомобиля, две самоходных артиллерийских установки "Гвоздика" и одна самоходная гаубица "Акация"", - сообщил Конашенков.

"В районе населенного пункта Казачья Лопань Харьковской области уничтожена боевая машина РСЗО "Ольха". В районе населенного пункта Дальнее Донецкой народной республики (ДНР) уничтожена украинская боевая машина РСЗО "Ураган", - сказал Конашенков.

По его словам, также в ДНР уничтожены радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 и AN/TPQ-37 производства США.

В районе Красноармейска в ДНР истребительной авиацией ВКС России сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, сообщил Конашенков. По его данным, средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено 23 реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS, "Смерч" и "Ураган". Кроме того, уничтожены семнадцать украинских беспилотных летательных аппаратов.

"Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение 78 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 142 районах", - заявил официальный представитель Минобороны РФ.