Путин назвал газификацию Бурятии лучшим способом улучшения экологии

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Газификация Бурятии является наиболее оптимальным способом решения экологических проблем в Улан-Удэ, эту задачу лучше всего решать в комплексе с экспортным газопроводом, сообщил президент России Владимир Путин на встрече с работниками Улан-Удэнского авиационного завода.

"Можно субсидировать и электрическую генерацию тепла, но это как правило все очень дорого. Есть альтернативные виды твёрдого топлива - не такие вредные как те, что сейчас используются. Альтернативы есть, пути есть - будем работать по всем этим направлениям. Гораздо более перспективным является подведение сюда газа и, я думаю, что так оно и будет, мы реализуем проект строительства газотранспортной системы для экспорта в Китай", - отметил президент.

"С учетом того, что "Сила Сибири 2" у нас назревает, все это делает привлекательным развитие газотранспортной системы здесь. Как только окончательно сложатся договоренности с нашими китайскими друзьями, мы поймем, где будут проходить окончательные маршруты, тогда и будет ставиться вопрос о том, чтобы пошире развивать газификацию этих регионов", - добавил Путин.

Он отметил, что строительство газопровода исключительно до региона очень дорого и может не окупиться.

"А если будет экспортная труба и приличные цены на экспорт, эта магистральная труба должна пройти 200 км от Улан-Удэ, сейчас маршруты вырабатываются "Газпромом" и китайскими партнерами. Это уже в целом возможно, и тогда можно вместе с "Газпромом", республикой, правительством России выработать единый проект газификации региона. Мне думается, что по этому направлению надо идти. Это конечно подтолкнет развитие машиностроения, металлургической, трубной промышленности, экономики в целом - рабочие места, дополнительные налоги пойдут", - уверен президент.

Как сообщалось, "Газпром" продолжает переговоры по проекту поставок газа в Китай через территорию Монголии в объеме до 50 млрд куб. м в год. Ведется проектирование газопровода.