Антон Шкаплеров покинул отряд космонавтов

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - 51-летний космонавт Антон Шкаплеров, совершивший четыре полета, покинул отряд космонавтов, сообщили в "Роскосмосе" во вторник.

"Российский космонавт Антон Шкаплеров, совершивший четыре длительных полета на Международной космической станции, завершил деятельность в отряде космонавтов госкорпорации "Роскосмос"", - говорится в сообщении.

Отмечается, что он продолжит работу в Центре подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина на должности заместителя начальника управления по отбору и подготовке космонавтов к летным и наземным испытаниям и эксплуатации пилотируемых космических аппаратов.

Шкаплеров (родился 20 февраля 1972 года) был зачислен в отряд космонавтов 29 мая 2003 года.

В период с 2011 по 2022 годы он выполнил четыре космических полета общей продолжительностью 709 суток 8 часов 5 минут 25 секунд и три выхода в открытый космос суммарной длительностью 21 час 38 минут. В 2013 году Антону Шкаплерову присвоено звание Героя Российской Федерации с вручением медали "Золотая Звезда" и почетного знака "Летчик-космонавт РФ".