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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:37

Жителя Урала осудили за попытку отправить военную продукцию на Украину

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Городской суд в Краснодарском крае вынес приговор челябинцу, который обвинялся в покушении на контрабанду военной продукции, сообщает пресс-служба УФСБ по Челябинской области в среду.

"Мужчина был задержан оперативными сотрудниками УФСБ при подготовке отправки груза через госграницу в Краснодарском крае. Изделия одного из оборонных заводов Челябинской области предназначались адресату, действующему в интересах Украины", - говорится в сообщении.

В свою очередь в пресс-службе УФСБ "Интерфаксу" уточнили, что канал контрабанды сотрудники челябинского управления выявили в 2021 году. В августе этого же года груз был задержан при попытке перемещения через госграницу. Местное отделение полиции возбудило уголовное дело.

Армавирский городской суд признал южноуральца виновным по ч.3 ст.30, ч.1 ст.226.1 УК РФ (покушение на контрабанду) и приговорил его к трем годам лишения свободы в колонии общего режима.

Челябинская область Краснодарский край ФСБ Украина
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