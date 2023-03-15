Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:37

Генпрокурор отметил рост необоснованного вмешательства полиции в работу бизнеса

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Генпрокурор России Игорь Краснов заявил о росте вмешательства полицейских в деятельность бизнесменов и потребовал провести ревизию возбужденных ими уголовных дел.

"На фоне сокращения проверок увеличились случаи необоснованного вмешательства органов полиции в предпринимательскую деятельность. Все это делается под видом рассмотрения обращений, проведения оперативно-разыскных и профилактических мероприятий", - сказал Краснов на коллегии Генпрокуратуры по итогам 2022 года.

Он отметил, что "такие рейды нередко заканчиваются возбуждением уголовных дел по экономическим составам, которые затем годами расследуются, зачастую без видимых судебных перспектив".

"И все это время над предпринимателем как дамоклов меч нависает угроза уголовного преследования и тотальная зависимость от усмотрения должностных лиц следственных органов", - подчеркнул глава надзорного ведомства.

В этой связи он потребовал от подчиненных "в кратчайший срок завершить полную ревизию таких уголовных дел, производство по которым ведется свыше года".

"Средствами надзора обеспечьте принятие по ним законных окончательных решений. В случае отказа в удовлетворении ваших требований, продолжения волокиты незамедлительно информируйте Генеральную прокуратуру", - добавил Краснов.

Генпрокуратура РФ Игорь Краснов МВД РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Генпрокурор РФ обвинил ведомства в трате средств на закупку иностранной продукции

Роспотребнадзор подтвердил два случая сибирской язвы у жителей Чувашии

В казну РФ за год вернули имущество коррумпированных чиновников на 90 млрд руб.

В казну РФ за год вернули имущество коррумпированных чиновников на 90 млрд руб.

Путин потребовал от прокуроров жестко реагировать на попытки дестабилизации ситуации в РФ

Путин потребовал от прокуроров жестко реагировать на попытки дестабилизации ситуации в РФ

RBI изучает возможность обмена российских активов на активы европейской "дочки" Сбербанка

В Кремле опровергли обсуждение новой волны мобилизации в РФ

В Кремле опровергли обсуждение новой волны мобилизации в РФ

Минфин и МИД предложили приостановить действие налоговых соглашений с недружественными странами

Минфин и МИД предложили приостановить действие налоговых соглашений с недружественными странами

Совфед одобрил законы о наказании за дискредитацию формирований, содействующих ВС РФ

Минпромторг включил в перечень для параллельного импорта еще 11 марок автомобилей

Минпромторг включил в перечень для параллельного импорта еще 11 марок автомобилей

Единый день введут для ежемесячной выплаты средств из маткапитала

Единый день введут для ежемесячной выплаты средств из маткапитала
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });