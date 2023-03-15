Генпрокурор отметил рост необоснованного вмешательства полиции в работу бизнеса

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Генпрокурор России Игорь Краснов заявил о росте вмешательства полицейских в деятельность бизнесменов и потребовал провести ревизию возбужденных ими уголовных дел.

"На фоне сокращения проверок увеличились случаи необоснованного вмешательства органов полиции в предпринимательскую деятельность. Все это делается под видом рассмотрения обращений, проведения оперативно-разыскных и профилактических мероприятий", - сказал Краснов на коллегии Генпрокуратуры по итогам 2022 года.

Он отметил, что "такие рейды нередко заканчиваются возбуждением уголовных дел по экономическим составам, которые затем годами расследуются, зачастую без видимых судебных перспектив".

"И все это время над предпринимателем как дамоклов меч нависает угроза уголовного преследования и тотальная зависимость от усмотрения должностных лиц следственных органов", - подчеркнул глава надзорного ведомства.

В этой связи он потребовал от подчиненных "в кратчайший срок завершить полную ревизию таких уголовных дел, производство по которым ведется свыше года".

"Средствами надзора обеспечьте принятие по ним законных окончательных решений. В случае отказа в удовлетворении ваших требований, продолжения волокиты незамедлительно информируйте Генеральную прокуратуру", - добавил Краснов.