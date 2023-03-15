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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:37

Генпрокурор РФ обвинил ведомства в трате средств на закупку иностранной продукции

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Генпрокурор России Игорь Краснов обвинил ряд федеральных министерств в расходовании миллиардов рублей на закупку иностранной продукции вместо инвестиций в отечественное производство.

"По нашему требованию Минпромторгом приняты меры по возврату почти 2 млрд рублей, выделенных на развитие отечественной радиоэлектронной промышленности, а фактически использованных на закупку комплектующих у иностранных производителей", - сказал Краснов на коллегии Генпрокуратуры по итогам 2022 года.

Кроме того, отметил он, по результатам проверки исполнения госпрограммы "Воспроизводство и использование природных ресурсов" Минприроды проводит ее корректировку "с целью увеличения добычи и производства в России стратегического минерального сырья, большая часть которого многие годы ввозилась из-за рубежа".

Как подчеркнул генпрокурор, "принятые меры способствовали повышению бюджетной дисциплины, которая, как известно, выступает важной составляющей профилактики коррупционных правонарушений".

Генпрокуратура Игорь Краснов
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