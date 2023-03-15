Генпрокурор сообщил о выводе из-под иностранного контроля пяти стратегических предприятий

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Генпрокурор Игорь Краснов сообщил о выводе из-под иностранного контроля по решению суда пяти российских стратегических предприятий, еще четыре ожидают своей очереди, их дела находятся на рассмотрении. Он заявил об этом на коллегии надзорного ведомства по итогам 2022 года.

Он не уточнил, о каких конкретно предприятиях идет речь.

Также, по его словам, прокуроры через суды добились признания ничтожными договоров с зарубежными структурами на добычу биоресурсов стоимостью более 5 млрд рублей, предотвратили отмывание незаконных доходов на сумму свыше 3,5 млрд рублей.

"А уже в этом году в казну обращено 12 млрд рублей, ставших предметом легализации", - добавил глава надзорного ведомства.

Он отметил, что все это - "результаты реализации новых полномочий по возвращению государству утраченного имущества".

Генпрокурор потребовал от подчиненных "развивать работу в этом направлении, прежде всего по пресечению практики преднамеренного и фиктивного банкротства, использования судебных процедур при выводе объектов из государственной собственности, а также восстановлению прав обманутых дольщиков".