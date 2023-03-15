Совфед одобрил закон с уточнениями исключений при страховых выплатах военным

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Совет Федерации РФ одобрил в среду закон с изменениями в федеральный закон об обязательном страховании военнослужащих и приравненных к ним категорий лиц, которыми уточняется порядок исключений при организации выплат после вынесения судами решений в спорных случаях.

Госдума РФ приняла этот закон в минувший вторник.

Поправки к законопроекту, внесенные на этапе подготовки ко второму чтению, уточняют порядок отказа в страховой выплате, если вред жизни или здоровью военнослужащего причинен в результате его алкогольного, наркотического или токсического опьянения, либо в случае умышленного причинения вреда своему здоровью.

Поправки, в частности, предусматривают, что при возникновении спора между страховщиком и выгодоприобретателем страховщик обязан в 30-дневный срок письменно уведомить о его возникновении выгодоприобретателя и обратиться в суд с иском в целях установления обстоятельств наступления страхового случая.

Если суд принимает решение, согласно которому умысел застрахованного лица не доказан, в течение пяти дней страховщик обязан произвести выплату. Если умышленные действия судом доказаны, после вынесения решения также в течение пяти дней страховщик обязан известить застрахованное лицо об отказе в выплате.

"Принятый Госдумой и одобренный Советом Федерации пакет поправок к закону об обязательном страховании военнослужащих уточняет порядок и сроки осуществления страховой выплаты. Де-факто он определяет, что отказ в страховой выплате возможен, только если судом будет установлено, что пострадавший военнослужащий либо находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, либо причинил ущерб своему здоровью сам. Гарантия, что страховая компания не будет злоупотреблять такими обращениями в суд - это большая неустойка, которую ей придется выплатить, если окажется, что в судебном иске не было необходимости", - прокомментировал принятие закона президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Евгений Уфимцев, слова которого приводятся в сообщении союза.

Согласно принятому закону, "при необоснованной задержке страховщиком выплаты страховой суммы страховщик из собственных средств выплачивает выгодоприобретателю неустойку в размере 1% страховой суммы за каждый день просрочки. Если же судом будет установлено, что у страховщика еще до его обращения в суд были необходимые документы для принятия решения о выплате, то неустойка будет исчисляться со дня обращения страховщика в суд", - пояснил Уфимцев.

Одновременно поправками в закон об обязательном страховании жизни и здоровья военнослужащих и приравненных к ним категорий лиц урегулируется спорная ситуация, при которой уже после заключения договора страхования увеличивается число служащих - застрахованных лиц, а значит, расширяется ответственность страховщика.

Согласно принятым поправкам, "если после начала действия договора страхования увеличилось количество лиц, жизнь и здоровье которых подлежат обязательному государственному страхованию, и при этом отсутствует возможность внесения соответствующих изменений в договор страхования, при наступлении страхового случая таким лицам по согласованию со страхователем (ведомством - ИФ) действующим страховщиком по договору выплачивается компенсация. Затем ведомство как страхователь по договору компенсирует затраты страховщика в размере произведенной выплаты". При отсутствии согласия страховщика на выплату компенсации в данной ситуации "указанная компенсация выплачивается страхователем" (то есть ведомством, которое страховало служащих - ИФ), говорится в принятом законе.