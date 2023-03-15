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Строители предложили создать в регионах службы единого заказчика для муниципальных закупок

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Строительная отрасль предлагает создать в каждом субъекте РФ службу единого заказчика для проведения закупок (прежде всего в сфере строительства - ИФ) на муниципальном уровне. Такое предложение включено в итоговую резолюцию форума о закупках в строительстве и проектировании World Build/State Contract, которая направлена в различные органы власти.

Создание таких служб и соответствующая корректировка норм закона "О контрактной системе" (44-ФЗ) в части закупок в сфере строительства позволит, как предполагается, решить часть проблем, которые приводят к срыву сроков строительных работ. В первую очередь, проблему низкого качества проектной документации на строительный объект (прежде всего, на муниципальном уровне), которое выливается в необходимость доработки такой документации уже в ходе строительства, изменения хода строительных работ и т.п.

Частое проявление проблемы низкокачественной проектной документации эксперты связывают с отсутствием у муниципальных заказчиков грамотных специалистов (на этапе оценки и утверждения такой документации), с отсутствием официально нормированных сроков для выполнения проектных работ (увеличивает вероятность ошибок при скоротечной разработке документации), с высокой вероятностью привлечения неопытных поставщиков.

Еще одно предложение отрасли, также направленное на ускорение строительных работ, предусматривает автоматический перенос неиспользованных в календарном году лимитов бюджетных обязательств (ЛБО) по строительству на следующий календарный год.

"Если в конце года работы были не исполнены, а завершены, например, в январе следующего года, то заказчик не может оплатить эти работы - неистребованные ЛБО в новом году аннулируются, - отмечал в ходе форума первый заместитель министра строительства Иркутской области Алексей Емелюков. - Процедура восстановления ЛБО занимает 3-4 месяца – все это время подрядчик будет ждать расчета за выполненные работы".

Кроме того, участники строительного рынка предлагают ограничить возможность демпинга в ходе строительных госзакупок.

"Строительство бюджетных объектов становится для квалифицированных строителей невыгодным, - отмечали в ходе форума его участники. - Либо заказчики искусственно снижают цену контракта до бюджетных лимитов, либо недобросовестные подрядчики "падают" по цене более чем на 25%, что влечет за собой выбор некачественных материалов и неквалифицированных рабочих, поскольку рентабельность строительной отрасли, по оценке Росстата, всего 4%".

Для решения этой проблемы предлагается ввести прямой запрет на снижение цены строительных контрактов до бюджетных лимитов и/или ее снижение более чем на 10%.

Также в ходе форума обсуждались предложения, связанные с расторжением строительных контрактов, изменением существенных условий контрактов по строительному контролю, введением мер поощрения поставщиков за досрочное исполнение контрактов и т.п.

Всего в итоговую резолюцию форума включено около 40 предложений о корректировке норм 44-ФЗ.

"Новые предложения 2023 года отправлены в Минстрой, в Минфин, в Главгосэкспертизу, в аппарат правительства и в Госдуму", - сказал заместитель гендиректора СРО "Уральское объединение строителей" и СРО "Лига проектных организаций" (организаторы форума) Денис Снетков.

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