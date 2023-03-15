Россия выходит из европейской научно-технической программы "Эврика"

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Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Россия решила выйти из европейской научно-технической программы "Эврика".

"Принять предложение Минпромторга, согласованное с МИД РФ, Минфином и Минюстом РФ, о выходе Российской Федерации из Европейской научно-технической программы "Эврика", - говорится в постановлении правительства РФ, размещенном на официальном портале правовой информации.

Минпромторгу поручено уведомить председателя и руководителя Секретариата Ассоциации "Эврика" об этом решении.

"Эврика" - совместная программа европейских стран в области научных исследований и опытно-конструкторских разработок, была создана в 1985 году, имеет 41 полноправного члена, включая Евросоюз. Российская Федерация вошла в состав "Эврика" в 1993 году.