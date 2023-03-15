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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:46

Прокуратуры новых регионов РФ освободили от отчетности

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Прокуратуры Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей освобождены от отчетности и "бумажной работы", чтобы помогать людям, заявил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов.

"Своим приказом я освободил их (прокуратуры четырех регионов - ИФ) от отчетности, а также от другой бумажной работы", - сказал Краснов в интервью журналисту ВТГРК Павлу Зарубину.

Видео интервью размещено в телеграм-канале журналиста.

По словам Краснова, прокуратуры в указанных регионах должны сосредоточить "все свое внимание на помощи конкретным реальным людям".

Генпрокуратура РФ Игорь Краснов ДНР ЛНР Херсонская область Запорожская область
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