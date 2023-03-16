Аксенов заявил, что работы по созданию линии обороны в Крыму идут по плану

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Большое количество людей и техники задействованы в возведении оборонительной линии в Республике Крым, работы проводятся с использованием передового опыта в этой сфере, сообщил глава региона Сергей Аксенов в интервью, опубликованном в четверг в газете "Известия".

"Работы идут по плану. На строительстве занято достаточно большое количество людей и техники, оно ведется с использованием передового опыта в данной сфере. Понятно, что раскрывать подробности мы сейчас не можем. Скажу только, что поручение президента будет выполнено и крымчане могут быть уверены: полуостров под надежной защитой", - заявил Аксенов, отвечая на вопрос издания, сколько времени потребуется на создание в регионе оборонительных сооружений.

При этом глава республики выразил надежду, что "все эти оборонительные сооружения не пригодятся", и уточнил, что "меры безопасности усилены по всем направлениям".

"Критически важные объекты дополнительно прикрыты. Это касается и социальной инфраструктуры", - отметил Аксенов, подчеркнув, что "наши силовые структуры готовы к нейтрализации любых угроз".