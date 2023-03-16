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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:28

Крым отмечает девятую годовщину референдума о присоединении к РФ

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Празднование девятой годовщины референдума о самоопределении Крыма началось в четверг с возложения цветов к памятнику "Народному ополчению всех времен" в Симферополе.

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что все ожидания жителей полуострова, голосовавших за воссоединение, оправдались.

"Мы выжили в особых условиях. Нас все блокировали, весь мир был против, лишили нас всего, чего возможно - энергоресурсов, водных ресурсов, лекарственных препаратов. Мы выжили при всех наших недостатках, недоработках, причем достаточно успешно", - отметил он.

В Севастополе и других городах Крыма на этой неделе запланированы памятные мероприятия в честь годовщины референдума: выставки, флешмобы, автопробеги, концерты.

Крым, который после развала Советского Союза остался в составе независимой Украины в качестве автономной республики, в 2014 году вошел в состав России после регионального референдума. 16 марта за возвращение Крыма в состав РФ проголосовали 96,77% жителей Автономной Республики Крым (при явке 83,1%), в Севастополе - 95,6% горожан (при явке 89,5%).

Украина результаты референдума не признает и считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией. Страны ЕС и США называют действия РФ аннексией и ввели санкции в отношении ряда компаний, политиков и бизнесменов. Россия заявляет, что тема Крыма закрыта навсегда, полуостров принадлежит ей.

Крым Сергей Аксенов Симферополь
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