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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:28

На плохой сон жалуются более 40% россиян, а 15% просыпаются в плохом настроении

На плохой сон жалуются более 40% россиян, а 15% просыпаются в плохом настроении
Фото: Getty Images

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU Часто просыпаются по ночам 42% россиян, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ. При этом среди сограждан в возрасте от 60 лет плохо спят более половины (54%).

Женщины в полтора раза чаще мужчин жалуются на плохой сон - 50% и 33% респондентов соответственно.

В плохом, подавленном настроении просыпаются 15% россиян, хуже всех настроение после пробуждения у молодежи 18-24 лет - на это сетует каждый четвертый респондент (26%) данной возрастной категории.

По данным ВЦИОМ, крепко спят половина россиян (51%).

В хорошем и бодром настроении просыпаются более трети россиян (36%), бодрее всех после пробуждения себя ощущают мужчины и сограждане 45-59 лет - по 39% респондентов соответственно.

Около 7% россиян затрудняются оценить, несколько хорошо или плохо им спится по ночам, в нейтральном настроении просыпаются 44% сограждан.

Всероссийский телефонный опрос был проведен 12 марта 2023 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.

ВЦИОМ
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