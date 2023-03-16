МВД РФ проверит сообщения о задержании автобусов с гумпомощью в Херсонской области

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Главное управление собственной безопасности МВД России организовало проверку информации СМИ о задержании в Херсонской области трех микроавтобусов с гуманитарным грузом.

Как сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк, начата проверка сведений, опубликованных в ряде телеграм-каналов. "По ее результатам действиям полицейских будет дана объективная правовая оценка", - отметила она.

По данным полиции, в медиапространстве появилась информация о задержании в Херсонской области трех микроавтобусов, "которые использовались волонтерами для транспортировки гуманитарного груза, и возможных нарушениях законности, допущенных сотрудниками полиции".

Ход проверки находится на контроле руководства главка, отметила представитель МВД.

"Призываем журналистов и блогеров до завершения проверочных мероприятий воздержаться от публикации непроверенной информации, эмоциональных заявлений и поспешных выводов о виновности конкретных должностных лиц. Об итогах проверки МВД России незамедлительно проинформирует общественность", - заверили в полиции.