В "Интерфаксе" пройдет пресс-конференция, посвященная совершенствованию процедуры внесудебного банкротства

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Пресс-конференция, посвященная совершенствованию процедуры внесудебного банкротства, пройдет в четверг, 16 марта, в центральном офисе агентства "Интерфакс" (1-я Тверская-Ямская улица, дом 2, стр. 1).

Начало пресс-конференции на тему: "Внесение в правительство РФ законопроекта Минэкономразвития России по совершенствованию процедуры внесудебного банкротства" запланировано на 16:00 .

Спикерами станут:

- первый заместитель министра экономического развития РФ Илья Торосов

- руководитель проекта "Федресурс" (Группа "Интерфакс") Алексей Юхнин

Видеотрансляция пресс-конференции будет вестись на YouTube-канале агентства.

Для участия в пресс-конференции представителям СМИ необходимо пройти предварительную аккредитацию на сайте. Аккредитация завершается за час до начала мероприятия. Вход по журналистским удостоверениям.