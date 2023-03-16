Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:28

В "Интерфаксе" пройдет пресс-конференция, посвященная совершенствованию процедуры внесудебного банкротства

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Пресс-конференция, посвященная совершенствованию процедуры внесудебного банкротства, пройдет в четверг, 16 марта, в центральном офисе агентства "Интерфакс" (1-я Тверская-Ямская улица, дом 2, стр. 1).

Начало пресс-конференции на тему: "Внесение в правительство РФ законопроекта Минэкономразвития России по совершенствованию процедуры внесудебного банкротства" запланировано на 16:00 .

Спикерами станут:

- первый заместитель министра экономического развития РФ Илья Торосов

- руководитель проекта "Федресурс" (Группа "Интерфакс") Алексей Юхнин

Видеотрансляция пресс-конференции будет вестись на YouTube-канале агентства.

Для участия в пресс-конференции представителям СМИ необходимо пройти предварительную аккредитацию на сайте. Аккредитация завершается за час до начала мероприятия. Вход по журналистским удостоверениям.

Интерфакс
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

На плохой сон жалуются более 40% россиян, а 15% просыпаются в плохом настроении

На плохой сон жалуются более 40% россиян, а 15% просыпаются в плохом настроении

В Армении остались жить около 110 тысяч релокантов из России

В Екатеринбурге задержали экс-мэра города Евгения Ройзмана

В Екатеринбурге задержали экс-мэра города Евгения Ройзмана

Две ракеты сбиты системой ПВО в небе над Белгородом

И.о. главы Чукотки назначен Владислав Кузнецов

Министры обороны России и США провели телефонные переговоры

Россия выходит из европейской научно-технической программы "Эврика"

Россия выходит из европейской научно-технической программы "Эврика"

Что произошло за день: среда, 15 марта

Президент Сирии Асад на встрече с Путиным поддержал российскую СВО

Президент Сирии Асад на встрече с Путиным поддержал российскую СВО

РФ попытается достать обломки упавшего в Черное море беспилотника США

РФ попытается достать обломки упавшего в Черное море беспилотника США
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });